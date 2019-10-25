Попытка № 2. Складной смартфон Samsung Galaxy Fold начали продавать в РФ

В России стартуют продажи Samsung Galaxy Fold, сообщает ТАСС. Первый складной смартфон предназначен для работы в двух режимах — телефона и планшета. Имеет два экрана размером 4,6 и 7,3 дюйма соответственно. Выпускается в двух цветовых решениях: серебряный и черный.
Новинку можно приобрести за 160 тысяч рублей. Несмотря на высокую стоимость, Samsung ожидает, что спрос на гаджет в РФ станет одним из самых высоких в мире. Об этом компания судит по предзаказу, который открыли 4 октября. Первую партию Galaxy Fold раскупили за два дня.
Samsung Galaxy Fold.
Как видно, россиян не останавливает ни существенная цена, ни риски возможных поломок. Складной смартфон должен был выйти еще весной этого года. Первая попытка релиза провалилась из-за неполадок с экраном — с матрицы опытных образцов пропадала часть изображения, а затем экран полностью прекращал работать. После нескольких скандалов в мировой прессе дату выхода сдвинули на месяцы вперед.
Сегодня, помимо России, Samsung Galaxy Fold продается в странах Европы, США, Республике Корея и Сингапуре. В Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре первую партию смартфона распродали в день начала предзаказа 18 сентября. В Корее продажи стартовали 6 сентября и показали тот же результат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать в случае кражи смартфона. Роскачество дало инструкции, как обезопасить себя и не позволить злоумышленникам получить доступ к персональным данным.