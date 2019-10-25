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  4. Попытка № 2. Складной смартфон Samsung Galaxy Fold начали продавать в РФ

Попытка № 2. Складной смартфон Samsung Galaxy Fold начали продавать в РФ

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Спрос в РФ на новый гаджет за 160 тысяч, по ожиданиям производителя, станет одним из самых высоких в мире.

Фото: www.globallookpress.com / Stefan Boness/Ipon, via www.imag

В России стартуют продажи Samsung Galaxy Fold, сообщает ТАСС. Первый складной смартфон предназначен для работы в двух режимах — телефона и планшета. Имеет два экрана размером 4,6 и 7,3 дюйма соответственно. Выпускается в двух цветовых решениях: серебряный и черный.

Новинку можно приобрести за 160 тысяч рублей. Несмотря на высокую стоимость, Samsung ожидает, что спрос на гаджет в РФ станет одним из самых высоких в мире. Об этом компания судит по предзаказу, который открыли 4 октября. Первую партию Galaxy Fold раскупили за два дня.

Samsung Galaxy FoldSamsung Galaxy Fold. www.globallookpress.com / Simon Nagel

Как видно, россиян не останавливает ни существенная цена, ни риски возможных поломок. Складной смартфон должен был выйти еще весной этого года. Первая попытка релиза провалилась из-за неполадок с экраном — с матрицы опытных образцов пропадала часть изображения, а затем экран полностью прекращал работать. После нескольких скандалов в мировой прессе дату выхода сдвинули на месяцы вперед.

Сегодня, помимо России, Samsung Galaxy Fold продается в странах Европы, США, Республике Корея и Сингапуре. В Великобритании, Франции, Германии и Сингапуре первую партию смартфона распродали в день начала предзаказа 18 сентября. В Корее продажи стартовали 6 сентября и показали тот же результат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать в случае кражи смартфона. Роскачество дало инструкции, как обезопасить себя и не позволить злоумышленникам получить доступ к персональным данным.

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