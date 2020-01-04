Джастин Бибер выпустил новый трек под названием «Yummy»

Канадский певец 25-летний Джастин Бибер разместил в сети новый трек под названием Yummy («Вкусняшка»). Композиция войдет в будущую сольную пластинку музыканта, дата выхода которой пока остается тайной.

Джастин Бибер посвятил мягкую легкую по звучанию песню самой «вкусной» женщине в своей жизни. В этом году певец и его возлюбленная Хейли Болдуин сыграли свадьбу.

Вот только фанаты, кажется, после четырехгодовалого «затишья» музыканта ожидали услышать нечто другое.

«По крайней мере, его жене нравится песня»;

«Отвратительно слышать песню о Хейли», — написали фолловеры в Instagram.

Совсем скоро в сети будет опубликован клип на трек Yummy. 27 января на YouTube появится документальный сериал об исполнителе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появились первые фото со свадьбы Джастина Бибера.