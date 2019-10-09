В сети появились первые фото со свадьбы Джастина Бибера

Звездная свадьба 25-летнего Джастина Бибера и его невесты 22-летней Хейли Болдуин прошла 30 сентября в американском пятизвездочном отеле. На торжестве, в числе 154 приглашенных гостей, погуляли такие знаменитости, как Орландо Блум, Кендалл Дженнер, Кэти Перри и другие. Снимки с пышного празднества опубликовала в Instagram новоявленная супруга поп-музыканта.

Instagram @haileybieber

На фотографиях молодая чета позирует в своих свадебных нарядах. Джастин Бибер одет в черный смокинг с лампасами, белую рубашку и галстук-бабочку. Хейли Болдуин выбрала для торжества белое платье с открытыми спиной и плечами, а также дополнила образ невероятно длинной фатой.

Влюбленные похвастались обручальными кольцами от ювелирного дома Tiffany. По оценкам экспертов цена каждого украшения превышает 300 тысяч рублей.

Снимки со свадьбы Джастина Бибера и Хейли Болдуин привели поклонников молодой четы в полнейший восторг. Каждое фото набрало в соцсети более трех миллионов отметок «мне нравится».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Джастин Бибер разъярил поклонников фото со своей женой.