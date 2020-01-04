Видео: жители Карачаево-Черкесии заметили НЛО в ночном небе

В ночном небе над Карачаево-Черкесской республикой (КЧР) появился неопознанный объект. Очевидцы засняли увиденное на камеру и опубликовали видео в сети. На кадрах можно заметить, как «нечто» будто бы зависло в воздухе и, оставаясь неподвижным, изредка мигало крохотным огоньком.
Большинство юзеров не поверили в прилетевший в КЧР НЛО и принялись шутить по этому поводу.
«Прячьте салаты оливье, это нечто!»
«Медленно, но уверенно для некоторых белочка спускается, еще и моргает»;
«Вызывайте участкового», — оставили комментарии зрители.
Однако у большинства пользователей соцсети нашлось рациональное объяснение увиденному.
«Огонек от фейрверка никак потухнуть не может»;
«Спутник»;
«Фейерверк обычный», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в небе над Кубанью засняли огненный НЛО.