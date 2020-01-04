Видео: жители Карачаево-Черкесии заметили НЛО в ночном небе

В ночном небе над Карачаево-Черкесской республикой (КЧР) появился неопознанный объект. Очевидцы засняли увиденное на камеру и опубликовали видео в сети. На кадрах можно заметить, как «нечто» будто бы зависло в воздухе и, оставаясь неподвижным, изредка мигало крохотным огоньком.

Большинство юзеров не поверили в прилетевший в КЧР НЛО и принялись шутить по этому поводу.

«Прячьте салаты оливье, это нечто!»

«Медленно, но уверенно для некоторых белочка спускается, еще и моргает»;

«Вызывайте участкового», — оставили комментарии зрители.

Однако у большинства пользователей соцсети нашлось рациональное объяснение увиденному.

«Огонек от фейрверка никак потухнуть не может»;

«Спутник»;

«Фейерверк обычный», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в небе над Кубанью засняли огненный НЛО.