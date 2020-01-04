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Стало известно, куда Порошенко отправился на роскошной яхте

, 7:26 | Ниса Мурзанаева 18

Местоположение экс-президента Украины «вычислили» благодаря популярному приложению MarineTraffic.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Aleksandr Gusev

Бывший президент Украины Петр Порошенко отдыхает на фешенебельной яхте в Индийском океане. Об этом сообщил юрист Андрей Портнов. Правозащитнику удалось «вычислить» местоположение украинского экс-главы благодаря популярному приложению MarineTraffic.

«Друзья, информирую — прибыл из Катара на Сейшельские острова», — поделился информацией в своем Telegram-канале юрист.

По данным Андрея Портнова, политик проводит время на 60-метровой яхте KATINA, пришвартованной неподалеку от Сейшельских островов. Издание «Страна.ua» утверждает, что аренда судна с учетом затрат на топливо обойдется политику в 350-380 тысяч долларов в неделю.

Петр Порошенко занимал должность президента Украины с 2014 по 2019 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Поклонская обругала «опухшего» Петра Порошенко.

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