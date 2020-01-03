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«Его место на свалке истории»: Поклонская обругала «опухшего» Порошенко

, 8:59 | Валентин Черников Видео 99

Депутат Госдумы РФ раскритиковала новогоднее обращение бывшего президента Украины и похвалила Зеленского.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев

Тема:
Украинский кризис 344

Новогоднее обращение бывшего президента Украины Петра Порошенко обругала депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. В своем Telegram-канале политик положительно оценила поздравление нынешнего лидера Незалежной Владимира Зеленского и обвинила его предшественника в попытке расколоть страну.

«Впервые за всю историю страны не было стыдно за украинского президента. Зеленский сказал то, что давно уже пора там понять. Показал, что все народы — и есть единая страна. Не было очередных сказок и страшилок про НАТО, агрессора и окопы», — написала парламентарий.

Поклонская уточнила, что рада новым переменам на Украине и словам нынешнего главы государства. Экс-прокурор приветствовала мирный посыл его слов после многочисленных переворотов и потрясений.

«Конечно, не обошлось без очередных выходок Петра Порошенко. На принадлежащих ему телеканалах вместо новогоднего поздравления Зеленского показали опухшую от бесконечных пьянок порошенковскую физиономию. Это была очередная попытка Порошенко расколоть страну: Петр Алексеевич никак не может смириться с тем, что его место давным-давно на свалке истории — вместе с националистами, „сенцовыми“ и портретами Бандеры», — заявила Поклонская.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин и Зеленский обменялись поздравлениями с наступающими праздниками.

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