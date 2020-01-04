Беременная экс-жена рыжего из «Иванушек» рассекретила пол будущего ребенка

Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова Мария Банкова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова накануне Нового года. Вскоре, новоиспеченные супруги объявили, что ждут ребенка — они обнародовали фотографии на своих страницах в Instagram, на которых виден округлившийся живот Банковой. Судя по тому, что она находится на последних сроках беременности, молодожены решили не томить поклонников и раскрыть пол будущего малыша.

28-летний муж Банковой баскетболист Андрей Зубков снял фото в сторис в Instagram и показал синюю коляску с золотым крылом, похожую на колесницу. Стало очевидно, кто вскоре родится у пары.

«Это мальчик», — подписан снимок.

Instagram @m.a.s.h.a._z

Также в кадре можно увидеть интерьер будущей детской: зеленый ковер и фрагмент детской игрушки. Этот снимок репостнула к себе и Мария, которая принимает поздравления от поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка.