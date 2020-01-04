  1. Пятый канал
  4. Беременная экс-жена рыжего из «Иванушек» рассекретила пол будущего ребенка

Беременная экс-жена рыжего из «Иванушек» рассекретила пол будущего ребенка

, 8:01 | Мия Субботина Фото 294

34-летняя Мария Банкова находится на последних сроках беременности.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @m.a.s.h.a._z

Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова Мария Банкова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова накануне Нового года. Вскоре, новоиспеченные супруги объявили, что ждут ребенка — они обнародовали фотографии на своих страницах в Instagram, на которых виден округлившийся живот Банковой. Судя по тому, что она находится на последних сроках беременности, молодожены решили не томить поклонников и раскрыть пол будущего малыша.

28-летний муж Банковой баскетболист Андрей Зубков снял фото в сторис в Instagram и показал синюю коляску с золотым крылом, похожую на колесницу. Стало очевидно, кто вскоре родится у пары.

«Это мальчик», — подписан снимок.

Instagram @m.a.s.h.a._z

Также в кадре можно увидеть интерьер будущей детской: зеленый ковер и фрагмент детской игрушки. Этот снимок репостнула к себе и Мария, которая принимает поздравления от поклонников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка.

Читайте также

61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 4 января: убывающая Луна в Стрельце благоприятствует решению проблем

Последние новости

8:57
«Программа максимум выполнена»: Водянова показала сыну новогоднюю Москву
8:38
Что загадала Меган Маркл на Новый год прямо перед знакомством с принцем?
8:19
«Увидел немного больше»: Композитор рассказал, как принцесса Диана села перед ним на шпагат
8:01
Беременная экс-жена рыжего из «Иванушек» рассекретила пол будущего ребенка
7:44
В Иране сравнили убийство Сулеймани с объявлением войны
7:26
Стало известно, куда Порошенко отправился на роскошной яхте

Сейчас читают

Гороскоп на 4 января: убывающая Луна в Стрельце благоприятствует решению проблем
Муж Пелагеи навестил дочь накануне праздника с любимой женщиной
Пять законов, которые огорчат автомобилистов в 2020 году

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]