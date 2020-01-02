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  4. Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка

Бывшая супруга Андрея Григорьева-Апполонова ждет ребенка

, 18:15 | Алиса Старжевская Фото 186

Недоброжелатели ликуют, утверждая, что именно беременность подтолкнула влюбленных к скорой свадьбе.

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Фото, видео: Instagram @k1x1k, @m.a.s.h.a._z

Экс-супруга Андрея Григорьева-Апполонова Марина Банкова вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова 28 декабря. Теперь же стало известно, что влюбленные ждут малыша — новоиспеченные супруги выложили у себя в блогах тематические фотографии, на которых хорошо виден большой живот Марины.

Судя по кадрам, девушка должна родить уже в ближайшие месяцы — вероятно бывшая жена певца находится на последнем триместре.

«Семья превыше всего», — так Андрей подписал трогательный кадр, на котором он целует Марию в живот.

Instagram @m.a.s.h.a._z

У себя на личной странице блога модель выложила более скромное фото — оголять живот девушка не стала. Для снимка Зубкова выбрала платье телесного цвета, образ украшениями не дополнила. Любящий супруг на фотографии нежно приобнимает беременную любимую.

«Благословенный», — подписала снимок бывшая жена рыжего из «Иванушек International».

Поклонники поспешили поздравить звездную пару со скорым прибавлением.

«Невероятно рад за тебя, брат. Вы достойны этого»;

«Какая прекрасная новость. Поцелуй Машу от нас»;

«Поздравляю от всей души», — делились мнениями подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что в апреле 2019 года в СМИ появились слухи о тайной связи жены Андрея Григорьева-Апполонова и баскетболиста Андрея Зубкова. Тогда солист группы «Иванушки International» заявлял, что все еще любит супругу, и пока они решили взять паузу в отношениях. Однако пауза затянулась и обернулась разводом.

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