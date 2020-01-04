Прощай, Windows 7: почему Microsoft отказался от поддержки операционной системы

Компания Microsoft предупредила пользователей, что с 14 января 2020 года поддержка операционной системы (ОС) Windows 7 не будет оказываться. Как сообщает РИА Новости, с этого дня больше ОС не будет соответствовать необходимому уровню безопасности.

В пресс-службе российского отделения разработчика обратили внимание на то, что система была создана более десяти лет назад, когда существовали совершенно другие киберугрозы, чем в настоящее время, и является устаревшей. Будущее в компании видят за актуализацией и доработкой Windows 10.

У пользователей осталось десять дней на то, чтобы сменить не только ОС, но и сами гаджеты, так как установка более новой на устаревшие модели может привести к трудностям в их работе. В компании подчеркивают, что кроме этого они не поддерживают основных возможностей Windows 10, таких, как система распознавания лиц и отпечатков пальцев.

Согласно данным аналитической компании Net Applications, Windows 7 еще почти год назад была установлена на 40% стационарных компьютеров по всему миру.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, популярный мессенджер WhatsApp перестанет работать на всех телефонах, работающих на базе Windows Phone с 31 декабря 2019 года.