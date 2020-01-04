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С начала 2020 года транзит газа через Украину упал в пять раз

, 12:12 | Светлана Шевченко 49

Пакет соглашений между Россией и Украиной о продолжении поставок газа через Незалежную был подписан 30 декабря, включая транзитный контракт на пять лет.

Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий

С начала 2020 года транзит газа через Украину упал в пять раз по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные компании «Оператор ГТС Украины».

Средний показатель объема транзита в декабре 2019 года составлял 261 миллион кубометров. Для сравнения: в последний день года было прокачено 220, 05 миллиона кубометров, а 1 января 2020 года через украинску ГТС прошло только 49,3 миллиона кубометров голубого топлива. На следующий день их было еще меньше — 38,8 миллиона кубометров.

В то же время в компании «Оператор ГТС Украины» заявляют, что поставки для Евросоюза и Молдавию выполняются в полном объеме.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, пакет соглашений между Россией и Украиной о продолжении поставок газа через Незалежную был подписан 30 декабря, включая транзитный контракт на пять лет. Согласно документу «Газпром» гарантирует в год прокачку 65 миллиардов кубометров газа и в следующие четыре года еще по 40 миллиардов.

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