Три необычных постных блюда на рождественский стол

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Анастасия Игонина
Анастасия Игонина Анастасия Игонина Журналист 4 443

Для своих читателей 5-tv.ru собрал рецепты, которыми любая хозяйка сможет удивить гостей даже во время поста.

Три необычных постных блюда на рождественский стол

Фото: www.globallookpress.com / gourmet-vision

Приближается одно из главных торжеств православной церкви — Рождество Христово. Вплоть до самого праздника верующие соблюдают пост. Однако и постящимся удастся порадовать себя простыми, но необычными и вкусными блюдами. Специально для своих читателей 5-tv.ru отобрал несколько постных рецептов от шеф-повара и кулинарного блогера Марко Черветти.

Возьмите буханку хлеба — подойдет, к примеру, и слегка зачерствевший, нарежьте и вымочите в воде. Затем руками отожмите лишнюю жидкость и руками разомните хлебный мякиш до однородной массы. Добавьте тертый сыр и пару яиц, специи — по вкусу. В фарш можно добавить баклажаны или цукини — порежьте овощи кубиками и обжарьте на масле. Готовый фарш скатайте в шарики и обваляйте в панировочных сухарях. Котлеты обжариваются во фритюре — вместо него можно использовать кастрюлю или глубокую сковороду с кипящим маслом.

Не стоит пугаться непривычного названия ингредиента — в народе они более известны как «древесные уши» и широко используются в восточной кулинарии. Порежьте грибы, китайскую капусту, лук-порей и морковь — овощи нарезайте соломкой. В емкость с водой добавьте немного крахмала — чтобы жидкость стала мутновато-белой.

Рис замочите на полчаса. На разогретую сковороду с маслом отправьте морковь, лук и капусту. Затем добавьте сахар, соль, белый перец, соевый соус и устричный соус, а затем постепенно вливайте воду с крахмалом и жарьте до тех пор, пока жидкость не выпарится. Начинка готова — оставьте ее остывать.

Рисовую бумагу смочите водой. В центр положите фарш и плотно заверните и запечатайте края. Готовые роллы обжарьте во фритюре.

Блюдо отлично подойдет сладкоежкам и любителям фруктов. Возьмите апельсин и срежьте «шапочки» — место, где фрукт крепился к ветке, и противоположное ему. Сделайте продольные надрезы на кожуре так, чтобы получились «лепестки» — этими «лепестками» аккуратно отделите цедру от мякоти, а затем нарежьте ее на более тонкую соломку.

Нарезанную цедру прокипятите в воде трижды — чтобы вышла горечь. Затем в чистую воду добавьте сахар в соотношении 1:1 — должен получиться сахарный сироп. Затем в сироп опустите цедру и проваривайте ее до тех пор, пока на поверхности не начнут интенсивно появляться пузыри. Возьмите глубокое сито и миску чуть большего размера и поместите сито в тару. Цукаты аккуратно разложите на сите и оставьте — лишняя жидкость стечет в миску, а сами цукаты подсохнут и затвердеют.

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