«Какие красивые платья!!!»: сестры Михалковы оделись в одном стиле на Новый год

Российская актриса театра и кино Анна Михалкова опубликовала первое фото в Instagram после Нового года с младшей сестрой Надей. В кадре родственницы позируют в платьях одного стиля: Анна предпочла синее в цветочек, а ее сестра — серое. Легкий макияж и небрежные укладки дополнили их образы. Судя по всему, кадр сделан перед боем курантов: актрисы держат в руках бокалы с шампанским, а на заднем фоне видны мандарины и цветы.

«Я как-то не поняла, это что уже 2020? Уже куранты были? А где здесь миска с салатом стояла? А шампанское кто выпил? Кто-нибудь Деда Мороза видел? Всех с Наступающим 2021ым!» — шутливо подписала пост актриса.

Instagram @anikiti4na

Поклонники поздравили знаменитостей с праздниками, а также восхитились их чудесными нарядами и уточнили, где такие можно приобрести.

«Какие красивые платья!!!»;

«Вы такие няшки. Две копии своих папы и мамы»;

«Красотки девочки»;

«Какие же солнечные сеструхи», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анна Михалкова рассказала, как проводит время с детьми.