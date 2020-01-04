Марина Александрова рассказала, как проводит новогодние каникулы

Звезда сериала «Екатерина» Марина Александрова в новогодние каникулы публикует в своем Instаgram снимки из разных частей света. На одной из фотографий актриса с сыном и дочкой в летней одежде стоит под солнцем на берегу моря, а уже через два дня — в небесно-голубом лыжном костюме позирует на заснеженном склоне горы.

«2020 год. Начало года: дети встали на лыжи, на всех прочитаны 11 книг, мы все научились стрелять из лука, попробовали самый вкусный шоколад в мире, прыгали на волнах, спорили, смеялись, играли в снежки, пейнтбол, „карточки на лоб“, монополию, катались с горки и плавали за красивыми рыбами… и это не все, что мы успели за наши каникулы, которые продолжаются. Не говорите, сама в восторге!» — отчиталась актриса.

Instagram @mar_alexandrova

Поклонники гадают, где сделаны фотографии. Мнения разделились, одни уверены, что актриса отдыхает где-то в Альпах, другие признали в окружающих пейзажах окрестности Сочи.

«Отличные каникулы! Снегурочка!»

«Где это вы столько снега наши?»

«Носик красный, снежинки поцеловали».

«Ой, как люблю голубые лыжные костюмчики и вам идет»

«Императрица на лыжах!» — комментируют фото поклонники.

Стоит отметить, что Марина Александрова явно предпочитает отдыхать активно. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на день рождения муж, телережиссер Андреем Болтенко подарил ей красный мопед.