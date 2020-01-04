  1. Пятый канал
  4. Марина Александрова рассказала, как проводит новогодние каникулы

Марина Александрова рассказала, как проводит новогодние каникулы

, 15:54 | Светлана Александрова Фото 429

За несколько дней звезда сериала «Екатерина» успела вместе с детьми и поплавать за рыбами, и покататься на лыжах, и пострелять из лука.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @mar_alexandrova

Звезда сериала «Екатерина» Марина Александрова в новогодние каникулы публикует в своем Instаgram снимки из разных частей света. На одной из фотографий актриса с сыном и дочкой в летней одежде стоит под солнцем на берегу моря, а уже через два дня — в небесно-голубом лыжном костюме позирует на заснеженном склоне горы.

«2020 год. Начало года: дети встали на лыжи, на всех прочитаны 11 книг, мы все научились стрелять из лука, попробовали самый вкусный шоколад в мире, прыгали на волнах, спорили, смеялись, играли в снежки, пейнтбол, „карточки на лоб“, монополию, катались с горки и плавали за красивыми рыбами… и это не все, что мы успели за наши каникулы, которые продолжаются. Не говорите, сама в восторге!» — отчиталась актриса.

Instagram @mar_alexandrova

Поклонники гадают, где сделаны фотографии. Мнения разделились, одни уверены, что актриса отдыхает где-то в Альпах, другие признали в окружающих пейзажах окрестности Сочи.

«Отличные каникулы! Снегурочка!»

«Где это вы столько снега наши?»

«Носик красный, снежинки поцеловали».

«Ой, как люблю голубые лыжные костюмчики и вам идет»

«Императрица на лыжах!» — комментируют фото поклонники.

Стоит отметить, что Марина Александрова явно предпочитает отдыхать активно. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на день рождения муж, телережиссер Андреем Болтенко подарил ей красный мопед.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 4 января: убывающая Луна в Стрельце благоприятствует решению проблем

Последние новости

16:35
Устюгов завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»
16:19
Трамп отдал приказ ликвидировать Сулеймани еще в конце декабря
16:02
В Петербург пришел долгожданный снег
15:54
Марина Александрова рассказала, как проводит новогодние каникулы
15:36
«Блокбастер человеческих чувств»: Федор Бондарчук о новой ленте «Вторжение»
15:11
«Вы в танцах»: Глюкоза исполнила зажигательный танец в бикини

Сейчас читают

Кропотливый ручной труд и новейшие технологии: как создавались эффекты «Вторжения»
Гороскоп на 4 января: убывающая Луна в Стрельце благоприятствует решению проблем
Муж Пелагеи навестил дочь накануне праздника с любимой женщиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]