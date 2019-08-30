Актриса Марина Александрова похвасталась перед поклонниками подарком от супруга, который он вручил ей в четверг, 29 августа, на 37-летие. По словам артистки, однажды она в шутку сказала мужу, что в старости хочет подвозить детей до клубов на мопеде, а тот взял и исполнил ее желание уже сейчас.

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«Из этого следует: во-первых, лучший мужчина со мной рядом, во-вторых, точно формулируйте мечты, а в-третьих, та, на красном мопеде, — это я!» — написала Александрова.

Instagram @mar_alexandrova

Актриса с 2011 года замужем за ведущим российским телевизионным режиссером Андреем Болтенко. Супруги воспитывают двоих детей — Екатерину и Андрея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Марина Александрова растрогала подписчиков в Instagram, показав лица детей.