Устюгов завоевал серебро в спринте на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов пришел вторым с отставанием в 0,7 секунды от лидера в спринте классическим стилем в рамках этапа "Тур де Ски", который сейчас проходит в Италии.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо. Спортсмен преодолел дистанцию за три минуты и 3,78 секунды. Третьим с разницей в 1,33 секунды пришел еще один россиянин Александр Большунов.

Соревнования завершатся в Валь-ди-Фьемме 5 января.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о победе Александра Большунова в гонке преследования в рамках «Тур де Ски».