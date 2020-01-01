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  4. Россиянин Большунов победил в гонке преследования на турнире «Тур де Ски»

Россиянин Большунов победил в гонке преследования на турнире «Тур де Ски»

, 17:21 | Светлана Шевченко 116

Дистанцию в 15 километров россиянин преодолел за 38 минут 14,9 секунды.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Филиппов

Российский лыжник Александр Большунов победил в гонке преследования в рамках престижного турнира «Тур де Ски». Он за 38 минут 14,9 секунды преодолел дистанцию в 15 километров. Соревнования проходили в итальянском городе Тоблах.

К слову, в начале гонки Большунов шел третьим, однако в ходе состязания вырвался вперед и одержал победу. Вторым пришел также россиянин Сергей Устюгов с разницей в 13,7 секунды. На третьем месте представитель Финляндии Йиво Нисканен с отставанием от победителя в 24,8 секунды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне заняли весь пьедестал на этапе «Тур де Ски».

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Россиянин Большунов победил в гонке преследования на турнире «Тур де Ски»

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