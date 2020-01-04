  1. Пятый канал
  4. Возраст вступления в брак может измениться в России

Возраст вступления в брак может измениться в России

, 20:16 | Сергей Зеленский Видео 85

Нововведение может коснуться несовершеннолетних, которые смогут жениться.

Фото: ТАСС / Бобылев Сергей

Министерство юстиции РФ готовит законопроект об изменении возраста вступления в брак. В случае утверждения документа поправки будут внесены в Семейный кодекс и федеральный закон «Об актах гражданского состояния», пишет «Экономика сегодня».

В частности, планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак.

В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.

По мнению опрошенных «Российской газетой» экспертов, скорее всего речь идет о снижении возрастного порога. До сих пор федеральным законодательством не установлен список причин, позволяющих несовершеннолетним вступить в брак. В законе сказано, что порядок и условия, при наличии которых можно создать семью до достижения 16 лет, могут определяться субъектами РФ. Многие регионы воспользовались этим правом и издали законы, позволяющие при наличии веских причин вступать в брак с 14 лет.

На практике разрешения на ранний брак выдаются, если невеста ждет ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько сексуальных партнеров у россиянок до брака.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января

Последние новости

21:04
Семья из пяти человек погибла в результате страшного ДТП в Тюменской области
20:48
Дана Борисова шокировала признанием, что выпила духи во время срыва
20:32
Ракета взорвалась возле посольства США в Багдаде
20:16
Возраст вступления в брак может измениться в России
20:00
Сборная России в овертайме вырвала победу у Швеции
19:46
В центре Петербурга неизвестные блокировали движение и жгли файеры

Сейчас читают

Сборная России в овертайме вырвала победу у Швеции
Привет из будущего! Звезда «Вторжения» поздравил всех с наступающим 2021 годом
Пять законов, которые огорчат автомобилистов в 2020 году

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]