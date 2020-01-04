Возраст вступления в брак может измениться в России

Министерство юстиции РФ готовит законопроект об изменении возраста вступления в брак. В случае утверждения документа поправки будут внесены в Семейный кодекс и федеральный закон «Об актах гражданского состояния», пишет «Экономика сегодня».

В частности, планируется скорректировать брачный возраст и уточнить основания, по которым несовершеннолетние могут вступить в брак.

В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.

По мнению опрошенных «Российской газетой» экспертов, скорее всего речь идет о снижении возрастного порога. До сих пор федеральным законодательством не установлен список причин, позволяющих несовершеннолетним вступить в брак. В законе сказано, что порядок и условия, при наличии которых можно создать семью до достижения 16 лет, могут определяться субъектами РФ. Многие регионы воспользовались этим правом и издали законы, позволяющие при наличии веских причин вступать в брак с 14 лет.

На практике разрешения на ранний брак выдаются, если невеста ждет ребенка.

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