«Впереди километры мужчин»: Алена Водонаева «поболтала» с подписчиками о личном

Алена Водонаева в первые дни нового года решила «поболтать» со своими подписчиками в Instagram и ответить на их вопросы. Некоторые из них были стандартными, другие довольно откровенными. Так, самым прекрасным местом на земле Водонаева назвала Мексику, где «прожила и проработала почти полгода». Любимым блюдом — мамин торт, так называется и книга рецептов, выпущенная совсем недавно Ларисой Водонаевой, а свой «идеальный день» светская львица описать отказалась.

Алена также поведала, что похвалить себя готова «много за что», а поругать может за то, что порой неправильно распоряжается своим временем. На вопрос, с кем из мужчин у нее был лучший секс, ответила дипломатично.

«Я не встречаюсь с мужчиной, если что-то слабо испытываю с ним или к нему. Поэтому некорректный вопрос по отношению к кому-то из бывших», — написала она.

Знаменитость призналась, что не терпит предательства, но простила предавших ее.

«Я не прощаю предательства. Я поняла это окончательно и с чистой головой шагнула в новую эру, простив всех предателей и отступников и послав их …… окончательно», — заявила Алена Водонаева.

Из ее ответов следует также, что никто из медийных личностей не вызывает у нее восхищения. Некоторые, по ее мнению, достойны уважения, но их мало.

«Восхищение у меня вызывает только один человек — это моя мама», — объявила Алена.

Одна из поклонниц поинтересовалась у Водонаевой, как забыть мужчину, явно намекая на недавний развод знаменитости и заметив, что находится в такой же ситуации. Однако бывшая звезда «Дома-2» с таким сравнением категорически не согласилась.

«Если бы у вас была такая же ситуация, как у меня, вы бы не задавали мне вопросы. Лично мне вообще фиолетово настолько, что иногда думаешь — как его вспомнить-то? Что он такого необычного сделал? В чем его перец, черти и уникальность? Забудьте, впереди километры мужчин», — подвела итог Водонаева.