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«Я не жена никому»: Водонаева поделилась мечтой о сексе втроем

, 23:50 | Анастасия Игонина Видео 54

Бывшая звезда «Дома-2» рассказала, что грезит о нескольких сексуальных экспериментах.

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Фото, видео: Instagram @alenavodonaeva

Алена Водонаева поделилась своими сексуальными фантазиями. Об эротических интересах модель рассказала на съемках YouTube-шоу «Алена, блин».

Телеведущая призналась, что хотела бы попробовать секс втроем. Алена уточнила, что в ее фантазии фигурируют два молодых человека и одна девушка. Помимо этого, Водонаева хотела бы воспользоваться тем, что она сейчас не замужем, и закрутить параллельно два романа, передает «Утро.ру».

«А кому я что должна? Я не жена никому. Мужьям я никогда не изменяла — ни первому, ни второму», — комментирует женщина.

При этом после развода со вторым супругом в июле 2019 года Водонаева, по ее собственным словам, занималась сексом всего с двумя мужчинами. Как объясняет Алена, она много раз ходила на свидания, но только два из них закончились интимом.

«Это все зависит от мужчин. Я спокойно к этому отношусь, я человек без предрассудков и заморочек. Если бы у нас завязались с кем-то отношения, то, возможно, было бы продолжение. Просто все не то. Поэтому только двое», — поделилась звезда.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алена Водонаева задумалась об отношениях с женщинами.

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