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Квартира за 270 миллионов. Появилась новая версия развода Петросяна и Степаненко

, 23:52 | Светлана Александрова 30

В одном из ток-шоу всплыла информация, что Татьяна Брухунова в 2016 году обзавелась жилплощадью, которую сама позволить себе не смогла бы.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Одно из самых скандальных событий 2019 года — развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко — до сих пор будоражит умы публики. Недавно появилась информация, что 74-летний юморист женился в пятый раз — на своей 31-летней ассистентке Татьяне Брухуновой, которая по слухам, и стала причиной расставания звездной пары. Официального подтверждения бракосочетания до сих пор нет. Зато всплыла новая версия развода.

Как выяснилось на ток-шоу «Пусть говорят», около трех лет назад помощница Петросяна обзавелась квартирой площадью более 200 квадратных метров и стоимостью 270 миллионов рублей. По мнению экспертов, позволить себе такие затраты Брухунова самостоятельно не смогла бы, пишет StarHit.

Судя по документам, в квартире несколько спальных с санузлами, гардеробные, массажный кабинет, детская комната и кухня-гостиная площадью 48 квадратных метров. К этой недвижимости еще прилагается машиноместо, стоимостью не менее семи миллионов рублей.

Некоторые утверждают, что, узнав об этой квартире, якобы купленной молодой любовнице Евгением Петросяном, Елена Степаненко и подала на развод. Однако юристы говорят, что документально подтвердить эту версию почти невозможно.

«Доказать, что он вывел их из семейного бюджета практически нереально», — цитирует издание адвоката в студии.

Сам Петросян, как ранее писал 5-tv.ru, на днях назвал «маразматиками» так называемых «старых друзей», которые рассказывают о нем небылицы в различных ток-шоу, и пригрозил им судом.

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