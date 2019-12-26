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  4. Петросян назвал маразматиками тех, кто говорит, что он не хочет детей

Петросян назвал маразматиками тех, кто говорит, что он не хочет детей

, 15:01 | Светлана Александрова Фото 727

Артист опубликовал в соцсетях гневный пост и тех людях, которые представляются в ток-шоу его старыми друзьями.

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Фото, видео: Instagram @petrosyanevgeny

Евгений Петросян потерял терпение. На своей странице в Instagram артист обрушился с критикой на участников ток-шоу, которые рассказывают про него разные небылицы. Он заявил, что 99% того, что про него говорят, — ложь и клевета.

«Представленные, как мои старые друзья, они действительно, старые, но чаще всего не друзья, а скорее всего, маразматики (судя по тому, что они говорили). Один из них утверждал, что я якобы ему что-то говорил, хотя я ничего подобного ни одному из них не рассказывал — никогда! В частности, будто я не хочу иметь детей. Ни один нормальный человек так не вправе сказать, даже если он детей не планирует», — возмущается Петросян.

Instagram @petrosyanevgeny

Тем, кто навешивает ярлыки на членов его семьи, артист пригрозил судом.

«Статью гражданского кодекса „Защита чести, достоинства и деловой репутации“ никто не отменял», — напомнил Петросян.

Поклонники в комментариях поддерживают любимого артиста и уговаривают не обращать внимания на злобных и неадекватных людей.

«Я и не думала верить! Счастья вам и долголетия!»

«Засуди их, Ваганыч!»

«Держитесь, мы вас очень любим и уважаем!»

«Собаки лают, караван идет! Держитесь, Евгений Ваганович!» — пишут фанаты Петросяна.

В начале декабря, как сообщал 5-tv.ru, появилась информация о тайной женитьбе 74-летнего Петросяна на его 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Тем временем еще не завершился раздел имущества после громкого развода юмориста с актрисой Еленой Степаненко, с которой они прожили 32 года.

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