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«Без комментов»: Лариса Гузеева обматерила подписчицу и вызвала восторг

, 2:31 | Игорь Рязов Фото 57

Главная телесваха страны поразилась зависти некоторых людей к чужой жизни.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, Instagram @_larisa_guzeeva_

Телеведущая Лариса Гузеева в крайне резкой форме ответила своей подписчице в Instagram. Та оповестила главную телесваху страны, что больше не будет следить за ее публикациями в соцсети.

«С Новым годом, друзья! Это было прекрасно! Люблю вас!» — подписала Гузеева два снимка, на которых запечатлены ее дочь Ольга Бухарова и актер Данила Дунаев.

Что-то в посте телеведущей не понравилось одной из пользовательниц. Она поспешила уведомить, что отписывается от аккаунта знаменитости, и вызвала у нее резкую реакцию.

«Без комментов (комментариев — Прим. ред). Смешно… Отписываюсь», — сообщила подписчица.

«******** (глупая — Прим. ред). Без комментов», — ответила ей Гузеева.

Instagram @_larisa_guzeeva_

На момент написания новости комментарий телеведущей собрал более полутора тысяч лайков, а пост ее подписчицы — около 150. В той же ветке с комментариями Гузеевой выражали поддержку.

«Как их земля носит?» — спросила одна из пользовательниц, на что телесваха ответила: «Не дает покоя чужая жизнь, особенно красивая и в любви».

«Эх, чужое счастье покоя не дает. Надо радоваться за людей, а не гадости писать!»

«Если не нравится, зачем вообще подписывалась?»

«Без комментов отписывайся», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лариса Гузеева матом прокомментировала в Instagram публикацию Леры Кудрявцевой. Той из ресторана доставили борщ с марлей внутри. Телесваха решила, что в этом виноваты мигранты, а подписчики заподозрили Дмитрия Шепелева.

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