Видео: Около 30 автомобилей разом провалились под лед в Приморье

Около 30 автомобилей провалились под лед в бухте Воевода на острове Русский у Владивостока. Кадры с места происшествия активно распространяются в соцсетях.

По информации 5-tv.ru, инцидент произошел примерно в пяти метрах от берега. Несмотря на масштабность происшествия, среди людей никто не пострадал.

На видео с места провала машин под лед можно увидеть, что некоторые автомобили ушли под воду практически полностью. У большинства крыши все-таки видно.

РИА «Восток-Медиа» сообщает, что автомобилисты приехали в бухту ради зимней рыбалки. Выезд на лед в этом месте категорически запрещен. Не исключено, что теперь рыбакам придется разбираться не только с утонувшими автомобилями, но и со штрафами за нарушение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вездеход с 40 пассажирами частично провалился под лед на Камчатке.