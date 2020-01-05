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Видео: Около 30 автомобилей разом провалились под лед в Приморье

, 4:57 | Игорь Рязов Видео 309

Водители выехали на лед, чтобы порыбачить. Теперь ловить им придется собственные машины.

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Фото, видео: МЧС России, Instagram @dpscontrol

Около 30 автомобилей провалились под лед в бухте Воевода на острове Русский у Владивостока. Кадры с места происшествия активно распространяются в соцсетях.

По информации 5-tv.ru, инцидент произошел примерно в пяти метрах от берега. Несмотря на масштабность происшествия, среди людей никто не пострадал.

На видео с места провала машин под лед можно увидеть, что некоторые автомобили ушли под воду практически полностью. У большинства крыши все-таки видно.

РИА «Восток-Медиа» сообщает, что автомобилисты приехали в бухту ради зимней рыбалки. Выезд на лед в этом месте категорически запрещен. Не исключено, что теперь рыбакам придется разбираться не только с утонувшими автомобилями, но и со штрафами за нарушение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вездеход с 40 пассажирами частично провалился под лед на Камчатке.

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