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  4. Светлана Лобода показала «ногу с шестью пальцами» на шоу Ивана Урганта

Светлана Лобода показала «ногу с шестью пальцами» на шоу Ивана Урганта

, 8:43 | Ниса Мурзанаева Фото 1 276

37-летняя певица продемонстрировала во время передачи идеальную гибкость.

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Фото, видео: Instagram @lobodaofficial

Светлана Лобода поделилась с подписчиками фотографией из студии шоу Ивана Урганта. На съемки передачи 37-летняя певица пришла в красном элегантном костюме-«тройке». Поп-дива опубликовала в Instagram фото, на котором позирует в весьма оригинальной позе, демонстрируя ведущему свою ступню.

Поклонники Светланы Лободы отнюдь не удивились необычному «стоп-кадру», на котором их кумир запечатлен с поднятой ногой. Фанаты сразу поняли — телеведущий наверняка считает пальцы на ногах певицы. Дело в том, что недавно в сети бурные обсуждения вызвал клип, в котором зрители отчетливо увидели — у исполнительницы шесть пальцев на ноге.

Вот только не было понятно — реальность это или фотошоп.Instagram @lobodaofficial

Иван Ургант поинтересовался у звезды: «Что это за шутки анатомички? Зачем вы нам загадываете какие-то ребусы?» — Светлана Лобода нашла, что ответить телеведущему.

«Мы выпускаем сингл. И буквально через полчаса мне звонит пиар-служба: „Света, там шесть пальцев!“ Мне присылают обложку. Я говорю: „Не надо затирать, оставляем, пусть идет в народ“. Это подушечка, которая завернулась. Так мне объяснил мой фотограф», — поведала певица.

Вместе Светлана Лобода и Иван Ургант сосчитали пальцы на ножке знаменитости. Оказалось, что там «все, как у людей».

Подписчики суперзвезды оставили под снимком несколько сотен комментариев. Пользователи соцсети хвалили любимицу за идеальный внешний вид, харизматичность, а также шутили по поводу ее ноги «с шестью пальцами».

«Кто-то по ночам: считает овец. Я: считаю Светины пальцы»;

«Гибкая!»

«Теперь на каждой программе вам будут считать пальцы!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что обнаженная Светлана Лобода оседлала единорога в новом клипе.

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