Обнаженная Светлана Лобода оседлала единорога в новом клипе

Светлана Лобода представила своим зрителям новое видео на песню «Мира мало». В видео нагая звезда сексуально восседает на сказочном единороге. Ролик певица выложила на официальной странице в Instagram.
«Мой подарок Вам к Новому году!» — написала артистка под роликом.
На кадрах Лобода сидит на волшебной лошади, на ее плечах лежит блестящая длинная накидка. Стройное тело звезды подчеркивает эротическое боди. Одежды на теле Светланы становится с каждой минутой все меньше. В какой-то момент исполнительница остается совсем голой — ее нагое тело скрывает только темнота и блики софитов.
Лобода призналась, что клип родился на фотосессии, благодаря известному украинскому видеомейкеру и режиссеру Алану Бадоеву, который создает шикарные работы для таких популярных артистов, как Макс Барских, Ани Лорак и KAZKA.
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Фанаты Светланы Лободы остались в восторге от новогоднего подарка и одарили любимицу восхищенными комментариями.
«Эстетическая красота конечно. А где как говориться фотосессия эта? Просим этих горячих фоточек»;
«Ух ты, как красиво»;
«Честно не знаю, как это будут смотреть мужики, но трусы запасные взять советую», — пошутили фолловеры.
Эксклюзивная премьера mood video состоялась только в Instagram. Ранее на композицию «Мира мало» вышло Lyric video, в котором под нейтральный видеоряд менялся текст песни.
Ранее 5-tv.ru писал, что Лобода продемонстрировала безупречные формы в сексуальном бикини.