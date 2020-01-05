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Видео: подросток вылетел с аттракциона в Казахстане

, 8:09 | Ниса Мурзанаева Видео 102

Мальчика неудачно катапультировали из «рогатки». Пострадавший госпитализирован.

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Фото, видео: Karl-Josef Hildenbrand / DPA/TASS, Instagram @kris_p_moskva

Мальчик вылетел с аттракциона в Казахстане. Об этом сообщает местное издание kaztag.kz. Очевидцы засняли происшествие на камеру и опубликовали видео в соцсети.

Инцидент произошел в казахстанском городе Алма-Аты. Подросток сорвался с аттракциона «рогатка» и был доставлен в медучреждение с переломами конечностей. Правоохранительные органы подтвердили произошедшее.

В настоящий момент несовершеннолетний находится в городском Центре детской неотложной медицинской помощи. Состояние пострадавшего — стабильное.

Сообщается, что родственники мальчика не имеют претензий к владельцам аттракциона, потому что инцидент произошел по собственной неосторожности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подросток получил глубокие порезы в батутном парке в Петербурге.

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