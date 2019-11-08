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  4. Подросток получил глубокие порезы в батутном парке в Петербурге

Подросток получил глубокие порезы в батутном парке в Петербурге

, 8:53 Эфирная новость 75

12-летний мальчик травмировался еще 3 ноября во время прыжков на батуте в ТРЦ «Питерлэнд».

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Почуев, 5-tv.ru

В Петербурге в батутном центре серьезно пострадал подросток. У мальчика глубокие порезы на ногах. По словам самого школьника, во время прыжка он напоролся на неизвестный твердый предмет. Все произошло в печально знаменитом «Питерлэнде».

На слуху громкая трагедия в аквапарке, где едва не утонул ребенок и остался инвалидом. Кроме того, дети получали травмы на скалодроме. И вот новое ЧП на батуте. В центр сомнительных развлечений отправился корреспондент МИЦ «Известия» Александр Тарасенко. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что мужчины подрались в очереди на аттракционы в Петербурге и задели ребенка.

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