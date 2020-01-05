«Вдохновляюсь не этим»: Богомолов сходу присек ревность Собчак

Константин Богомолов на корню пресек ревность Ксении Собчак. Ролик с супружеского отдыха на горнолыжном курорте телеведущая выложила на своей странице в Instagram.

В кадре она вместе с мужем поднимается на склон по канатной дороге. Во время поездки Ксения в шутку интересуется у возлюбленного, который катается всего второй день, есть ли будущее у российского лыжного спорта. Как бы невзначай Собчак отмечает, что в дополнение ко всему у Богомолова очень красивая женщина-инструктор.

«Малыш, я вдохновляюсь не этим. Я вдохновляюсь запретом на допинг», — мгновенно нашелся режиссер.

По заявлению Богомолова, российских лыжников ждет большое будущее. Особенно с такими спортсменами как он и некоторым допингом. Шутя, Константин заявляет, что готов отправиться на Олимпиаду — но только под флагом РФ.

Говоря о допинге, режиссер, очевидно, имел выпитый перед катанием глинтвейн — «небольшой глинтвейновый допинг» упоминает в описании ролика и Собчак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собчак едва не забыла внести брак с Богомоловым в список важных событий года.