  1. Пятый канал
  4. «Вдохновляюсь не этим»: Богомолов сходу присек ревность Собчак

«Вдохновляюсь не этим»: Богомолов сходу присек ревность Собчак

, 12:09 | Анастасия Игонина Видео 144

Журналистка обратила внимание на симпатичную девушку, которая учит ее мужа кататься на лыжах. Но Богомолов быстро успокоил супругу.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Константин Богомолов на корню пресек ревность Ксении Собчак. Ролик с супружеского отдыха на горнолыжном курорте телеведущая выложила на своей странице в Instagram.

В кадре она вместе с мужем поднимается на склон по канатной дороге. Во время поездки Ксения в шутку интересуется у возлюбленного, который катается всего второй день, есть ли будущее у российского лыжного спорта. Как бы невзначай Собчак отмечает, что в дополнение ко всему у Богомолова очень красивая женщина-инструктор.

«Малыш, я вдохновляюсь не этим. Я вдохновляюсь запретом на допинг», — мгновенно нашелся режиссер.

По заявлению Богомолова, российских лыжников ждет большое будущее. Особенно с такими спортсменами как он и некоторым допингом. Шутя, Константин заявляет, что готов отправиться на Олимпиаду — но только под флагом РФ.

Говоря о допинге, режиссер, очевидно, имел выпитый перед катанием глинтвейн — «небольшой глинтвейновый допинг» упоминает в описании ролика и Собчак.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Собчак едва не забыла внести брак с Богомоловым в список важных событий года.

Читайте также

61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 5 января: убывающая Луна в Тельце помогает в финансовых делах

Последние новости

12:28
Боевики «Аш-Шабаб»* атаковали военную базу США в Кении
12:09
«Вдохновляюсь не этим»: Богомолов сходу присек ревность Собчак
11:53
«Британская Кардашьян» сделала селфи своего огромного бюста
11:38
По подозрению в педофилии задержан житель Ленобласти
11:23
Написавший прощальное письмо петербургский онколог скончался от рака
11:14
«Пара человек ушли из моей жизни»: Ирина Старшенбаум рассказала о сложном 2019-м

Сейчас читают

Гороскоп на 5 января: убывающая Луна в Тельце помогает в финансовых делах
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 6 по 12 января
Анастасия Волочкова шокировала поклонников малым размером купальника

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]