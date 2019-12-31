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Собчак едва не забыла внести брак с Богомоловым в список важных событий года

, 7:15 | Анастасия Игонина Фото 61

Телеведущая упомянула собственную свадьбу только в конце длинной публикации.

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Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 79

Ксения Собчак поставила свою свадьбу с Богомоловым на последнее место. Подводя итоги года, о замужестве теледива вспомнила, кажется, в последний момент.

На своей странице в Instagram журналистка опубликовала пост, в котором обобщила результаты уходящего года. Среди поводов для радости и гордости Ксения перечислила запуск своего YouTube-шоу, попадание в ТОП-10 по цитируемости и лидирующую позицию в ТОП-15 по уровню заработка на рекламе в Instagram.

Instagram @xenia_sobchak

«И да, еще я вышла замуж в лучших традициях любимого Пелевина, люблю, любима и счастлива!» — как будто спохватилась Собчак в конце публикации.

Примечательно, что журналистка не стала при этом даже упоминать имя своего избранника — режиссера Константина Богомолова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Собчак критически отозвалась о своем прошлом. Образ, который она представляла публике в нулевых, телеведущая назвала вульгарным.

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 79
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