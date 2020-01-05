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Зигующие националисты в центре Петербурга попали на видео

, 13:25 | Светлана Шевченко Эксклюзивное видео 159

Полиция Северной столицы возбудила уголовное дело после того, как группа молодых людей напугала жителей дымовыми шашками и зажженными файерами.

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Фото, видео: ТАСС/Коротаев Артем

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео группы молодых людей, который вечером 4 января напугали жителей и гостей Петербурга, проведя акцию на проспекте Бакунина в исторической части города.

На глазах у изумленных людей они в составе 15-20 человек вышли на проезжую часть, зажгли файеры и дымовые шашки, а так же по показаниям очевидцев выкрикивали националистские лозунги.

В полицию с заявлением обратилась местная жительница, которая проживает рядом на 3-й Советской улице. Прибывшие на место правоохранители беснующуюся толпу уже не застали. События того вечера были восстановлены по записям с камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что после непродолжительной акции ее участники стремительно бросились врассыпную.

По факту произошедшего полиция Северной столицы возбудила уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что одна из посетительниц расположенной рядом кальянной пожаловалась, что ей негде припарковать машину и она боится.

 

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