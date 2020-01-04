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В центре Петербурга неизвестные блокировали движение и жгли файеры

, 19:46 | Сергей Зеленский Эксклюзивное интервью 12

По предварительной информации, нарушители общественного порядка выкрикивали нацистские лозунги.

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Фото, видео: ТАСС/Ковалев Петр, 5-tv.ru

В центре Петербурга на проспекте Бакунина группа молодых людей своим агрессивным поведением разогнала автомобилистов и поджигала файеры и дымовые шашки. Инцидент произошел вечером 4 января.

ВКонтакте @grazhdanesb

Администратор находящейся поблизости кальянной Полина Есаулова рассказала 5-tv.ru, что одна из посетителей заведения пожаловалась, что ей негде припарковать машину и она боится.

Кроме того, по словам очевидцев, нарушители общественного порядка выкрикивали нацистские лозунги и делали характерные жесты.

Тем не менее, молодежь успела разбежаться до приезда полиции, которую вызвали местные жители, пишет KP.RU.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как фанаты смогли пронести файеры на концерт рэпера Макса Коржа в Перми.

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