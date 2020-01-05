Газ по «Турецкому потоку» стал поступать в Грецию и Северную Македонию

Российский газ стал поступать по трубопроводу «Турецкий поток» в Грецию и Северную Македонию. Об этом в эфире радио BNR заявил глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.

Кроме этого с начала года «голубое топливо» поставляется в Болгарию, что позволит балканскому государству, предварительно, сэкономить порядка 40 миллионов евро.

По словам Малинова, для поставок используется новая точка «Странджа 2», расположенная на границе с Турцией.

«Северная Македония и Греция также получают газ через «Странджу 2», — цитирует Малинова RT.

Глава «Булгартрансгаза» добавил, что по ранее используемому Трансбалканскому газопроводу «голубое топливо» уже с 1 января не поступает.

Проект «Турецкий поток» — это две нити газопровода, мощностью 15,75 миллиарда кубометров. Первая обеспечит поставки топлива турецким потребителям, вторая — Южной и Юго-Восточной Европе. По территории Болгарии проходит 11-километровый участок газопровода.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил об обязательном завершении строительства и запуске «Северного потока — 2» и «Турецкого потока», несмотря на санкции США.