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Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток»

, 14:50 | Валентин Черников 53

Получение «голубого топлива» таким способом сэкономит для европейского государства около 41 миллиона евро.

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Фото, видео: gazprom.ru, ТАСС /Jens Kalaene, /Henning Kaiser

Болгария начала получать российский газ через «Турецкий поток», сообщает РИА Новости. О получении доступа к «голубому топливу» из РФ с 1 января 2020 года ранее предупреждала болгарский министр энергетики Теменужка Петкова.

По данным «Булгаргаза», использование ресурсов «Турецкого потока» сэкономит для европейского государства около 81 миллиона левов или 41 миллиона евро. Эта экономия складывается за счет изменения точки доставки газа в Болгарию и устранения затрат на транзит через Румынию. Отныне топливо поставляется с территории Турции через Странджу — крупнейший природоохранный район в Болгарии.

Кроме того, 4,6 миллиона левов помогут сэкономить более низкие тарифы, которые установил оператор «Булгартрансгаз» на вход «Странджа».

«Булгаргаз» намерен транспортировать газ в Грецию и Северную Македонию.

Проект «Турецкий поток» — это две нити газопровода, мощностью 15,75 миллиарда кубометров. Первая обеспечит поставки топлива турецким потребителям, вторая — Южной и Юго-Восточной Европе. По территории Болгарии проходит 11-километровый участок газопровода.

Ранее 5-tv.ru писал, что Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2».

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