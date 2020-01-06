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Помощница Эдиты Пьехи рассказала, что певица заменила ей мать

, 2:36 | Валентин Черников 72

Вера Зарайская живет в доме народной артистки более 50 лет.

Фото: www.globallookpress.com / Valeriy Matusov

Признание Эдиты Пьехи и ее помощницы Веры Зарайской удивило поклонников народной артистки. В передаче на Первом канале 82-летняя певица рассказала, что Вера живет в ее доме 50 с лишним лет.

«Вера когда-то была в детском доме. Ее мама была тяжелобольная женщина, поэтому я забрала. Вера — хороший человек, она не избалована лаской», — поделилась Пьеха.

Не менее тепло высказывается о певице Зарайская.

«Она ко мне относится, как к дочери. Она меня полюбила по-настоящему. Я с мамой не жила. И Эдита Станиславовна мне заменила маму, не боюсь этого слова. Она мне говорит: „Ты — моя приемная дочь“», — рассказала Вера.

Помимо Зарайской певице в доме под Петербургом помогает ее костюмер Любовь. По словам Пьехи, она и гример, и парикмахер в одном лице, и идеально выполняет свою работу на протяжении 30 лет. Артистка и ее помощницы не только обсуждают дела, но и собираются за праздничным столом.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эдита Пьеха опровергла слухи об инвалидном кресле.

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