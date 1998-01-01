Эдита Пьеха опровергла слухи об инвалидном кресле

Поклонники Эдиты Пьехи бьют тревогу — знаменитая певица была замечена в кресле-каталке на Московском вокзале Петербурга. Народная артистка СССР попала на видео — на перроне она села в специальное кресло, в котором ее сопроводили на пути из поезда. Кресло окрестили «инвалидным», а любители творчества Пьехи всерьез забеспокоились о ее здоровье.

Пятому каналу удалось пообщаться с певицей и узнать о состоянии ее здоровья. Эдита Пьеха пояснила — в силу возраста у нее болит спина и иногда помощница вызывает специального человека с креслом, который помогает с передвижениями.

— Вместо того, чтобы идти большое расстояние, меня везут как королеву. Это не инвалидное кресло, — пояснила певица.

Ранее Пятый канал сообщал, что клинику внука Эдиты Пьехи ограбили на 1,2 миллиона рублей.