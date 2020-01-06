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Более 7,4 миллиона туристов посетили Крым в 2019 году

, 13:50 | Ниса Мурзанаева Видео 29

57% путешественников приезжали на российский курорт по Крымскому мосту через Керченский пролив.

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Фото, видео: РИА Новости / Константин Чалабов; ТАСС / Метцель Михаил, Феоктистов Дмитрий, Мальгавко Сергей

Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что в прошедшем году полуостров посетили более 7,4 миллиона туристов. Среди путешественников-иностранцев лидируют украинцы — порядка 1,1 миллиона человек, пишет RT.

«Думаю, это можно считать своего рода народным голосованием граждан соседней страны по вопросу признания российского статуса Крыма — ведь к „оккупантам“ в гости не ездят», — высказался руководитель региона.

В 2019 году помимо граждан России и Украины Крым посещали туристы из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Армении, Эстонии, Швеции, Китая, США, Финляндии и других государств.

Сергей Аксенов подчеркнул, что больше половины туристов (57%) приезжали на российский полуостров по Крымскому мосту через Керченский пролив. В 2019 году по переправе проехали более 2,5 миллиона транспортных средств.

Также известно, что уже более шести тысяч человек добрались до Крыма на поезде по запущенной в конце прошедшего года железнодорожной части моста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что прибытие первого поезда из Санкт-Петербурга на Крымский полуостров сняли с высоты птичьего полета.

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