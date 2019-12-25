Прибытие первого поезда в Крым из Петербурга сняли с высоты птичьего полета

Поезд из Санкт-Петербурга, который первым пересек Керченский пролив по Крымскому мосту, благополучно прибыл на конечную станцию — в город Севастополь. Видео приезда состава сняли с высоты птичьего полета.

За время следования легендарный теперь пассажирский поезд № 7 «Таврия» преодолел расстояние в 2741 километр. Продолжительность пути составила больше 43 часов. Путь через Керченский пролив длинной в 19 километров состав проехал за 20 минут.

Торжественное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту прошло в понедельник, 23 декабря. В официальной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, а также дал команду к отправлению первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кот Мостик встретил пассажиров поезда «Таврия» на Крымском мосту.