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Прибытие первого поезда в Крым из Петербурга сняли с высоты птичьего полета

, 10:49 | Ниса Мурзанаева Видео 2 963

Состав первым пересек Керченский пролив по Крымскому мосту и благополучно прибыл в Севастополь.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Поезд из Санкт-Петербурга, который первым пересек Керченский пролив по Крымскому мосту, благополучно прибыл на конечную станцию — в город Севастополь. Видео приезда состава сняли с высоты птичьего полета.

За время следования легендарный теперь пассажирский поезд № 7 «Таврия» преодолел расстояние в 2741 километр. Продолжительность пути составила больше 43 часов. Путь через Керченский пролив длинной в 19 километров состав проехал за 20 минут.

Торжественное открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту прошло в понедельник, 23 декабря. В официальной церемонии принял участие президент России Владимир Путин. Глава государства лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, а также дал команду к отправлению первого пассажирского поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кот Мостик встретил пассажиров поезда «Таврия» на Крымском мосту.

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