Постпреда Свердловской области задержали по подозрению в браконьерстве

Двоих мужчин задержали в Подмосковье по подозрению в браконьерском убийстве косули. По предварительным данным, одним из задержанных оказался Александр Овчаров — постоянный представитель Свердловской области в Москве, вторым — его коллега по представительству Леонид Петухов, сообщает РЕН ТВ.

Мужчин обнаружили на территории Бронницкого охотничьего хозяйства в Московской области. Перед задержанием сотрудники хозяйства в течение некоторого времени наблюдали за действиями подозреваемых.

Во время беседы с начальником охотхозяйства мужчины отказались представиться и пояснить, что они делают. У них обнаружили тепловизор.

Мужчин доставили в местный отдел полиции для разбирательства. Позже в лесу обнаружили предполагаемую добычу браконьеров — убитую косулю. Рядом с животным лежал нож.

Также неподалеку находился автомобиль, на котором задержанные передвигались по охотничьим угодьям. По информации РЕН ТВ, машина числится за постоянным представительством Свердловской области в Москве. Информация уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что браконьер обстрелял из карабина «Сайга» охранников газопровода в Санкт-Петербурге.