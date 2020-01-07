Сексуальная Седокова, прикрывшись одеялом, поведала о нелюбви к будильнику

Анна Седокова не на шутку взбудоражила поклонников новым снимков. На фото певица с распущенными волосами позирует, лежа на кровати, прикрыв грудь одеялом. Пост бывшая участница группы «ВИА Гра» посвятила своей нелюбви к будильнику. Артистка также пожаловалась, что никак не могла выспаться, но в конце концов все же нашла решение этой проблемы.

Неужели, ну неужели его можно полюбить?! 😂 Этот противный, неугомонный…будильник особенно в праздники) Откуда вот эта супер-способность у людей — высыпаться?! Признавайтесь-ка, у кого так получается? — поинтересовалась Анна у фолловеров.

Instagram @annasedokova

Однако юзеры в ответ на вопрос звезды практически никак не отреагировали, все комментарии были посвящены сексуальному образу Седоковой.

«Боже мой, какой крутой цвет волос! Анна, вы бомба»;

«Как всегда Богиня»;

«Ох уж этот будильник! Анюта, береги себя ❤️❤️❤️ Наше солнышко», — написали поклонники.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Седокова ушла с вечеринки в честь своего дня рождения в мужских ботинках.