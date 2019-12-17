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Седокова ушла с вечеринки в честь своего дня рождения в мужских ботинках

, 22:21 | Светлана Александрова Видео 141

Свое 37-летие певица бурно отпраздновала в кругу звездных друзей в одном из московских клубов.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Анна Седокова 16 декабря отмечала свое 37-летие в кругу друзей. Громкая вечеринка прошла в одном из московских клубов. Видео этого веселья певица выложила на своей странице в Instagram.

Поздравить Седокову с днем рождения пришли Наталья Руднова, Ида Галич, Клава Кока, Гусейн Гасанов, Анатолий Цой и другие звезды. Выступали на вечеринке рэп-дуэт HammAli& Navai, певица НаZима.

А потом и сама Седокова взяла микрофон, чтобы исполнить песню специально для своего возлюбленного — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

С вечеринки именинница ушла в мужских ботинках. Об этом рассказала сама Седокова, опубликовав соответствующую фотографию.

«Любовь — это когда после вечеринки он отдает тебе свои ботинки, а сам идет в носках», — подписала она снимок, поблагодарив за все Яниса Тимму.

Instagram @annasedokova

Кроме того, певица посетовала, что ее сыну Гектору теперь негде купаться, поскольку ванна завалена цветами. Показала Седокова поклонникам и гору подарков, которые принесли ей друзья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что новый избранник Анны Седоковой младше артистки на девять лет и к тому же женат и имеет годовалого ребенка. У самой певицы, кроме маленького сына, есть еще две дочери от разных браков.

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