Пользователей WhatsApp предупредили об опасном «новогоднем вирусе»

Пользователям WhatsApp угрожает «новогодний вирус». Об этом сообщил портал gizchina.com.

Хакеры начали рассылать в WhatsApp поздравления и приветствия, сопровождающиеся ссылками на зараженные веб-страницы. Переход по такой ссылке грозит передачей доступа к своим личным данным злоумышленникам, подпиской на нежелательные сервисы, а также навязчивой рекламой.

Защититься от «новогоднего вируса» очень просто — не нужно переходить по ссылкам, которые прислал неизвестный отправитель. Если контакт известен, но поздравление выглядит сомнительно, знакомому стоит сообщить, что его устройство может быть взломано.

Издание отмечает, что «новогодний вирус» — это очень банальная афера. Однако сейчас она представляет особую опасность из-за обилия поздравительных сообщений и невнимательности многих пользователей в праздничный период.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что с 31 декабря 2019 года миллионы пользователей лишились доступа к мессенджеру WhatsApp. Он отказался от поддержки большого числа мобильных устройств с устаревшими версиями ОС.