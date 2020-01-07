  1. Пятый канал
  4. В чем подозревают постпреда Свердловской области

В чем подозревают постпреда Свердловской области

, 9:33 | Ниса Мурзанаева Видео 59

Чиновника заподозрили в незаконном убийстве косули на территории одного из охотхозяйств в Подмосковье.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

Накануне сотрудники охотхозяйства заподозрили двоих мужчин в браконьерском убийстве косули. По данным РЕН ТВ, правоохранители, прибывшие на место, задержали Александра Овчарова — постоянного представителя Свердловской области в Москве — и его коллегу Леонида Петухова.

Видео задержания подозреваемых оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Так, на кадрах один из мужчин утверждает, что был в лесу один и не видел «никаких оленей». Также он сообщает, что не слышал выстрелов и оружием не владеет.

Мужчина в ролике говорит, что не имеет при себе документов и отказывается проследовать в отдел полиции для установления личности и выяснения обстоятельств произошедшего.

Известно, что на территории охотхозяйства был обнаружен тепловизор. Также была найдена убитая косуля — предположительная добыча браконьеров, рядом с мертвым животным лежал нож.

Существует ли связь между убитым животным и действиями задержанных, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что постпреда Свердловской области подозревают в браконьерстве.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены

Последние новости

9:55
Четыре человека погибли при пожаре в бытовках в Московской области
9:45
Путин поздравил православных христиан с Рождеством
9:33
В чем подозревают постпреда Свердловской области
9:27
Кейт Миддлтон встретилась с предполагаемой любовницей принца Уильяма
9:06
Гражданам Украины усложнят въезд в Евросоюз
8:53
Серябкина позирует в меховом бюстгальтере на заснеженном склоне — фото

Сейчас читают

ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены
Гороскоп на 7 января: Растущая Луна сулит успех в финансовых вопросах
Астрологи назвали идеальную совместимость имен для крепкого брака

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]