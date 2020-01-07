В чем подозревают постпреда Свердловской области

Накануне сотрудники охотхозяйства заподозрили двоих мужчин в браконьерском убийстве косули. По данным РЕН ТВ, правоохранители, прибывшие на место, задержали Александра Овчарова — постоянного представителя Свердловской области в Москве — и его коллегу Леонида Петухова.

Видео задержания подозреваемых оказалось в распоряжении 5-tv.ru. Так, на кадрах один из мужчин утверждает, что был в лесу один и не видел «никаких оленей». Также он сообщает, что не слышал выстрелов и оружием не владеет.

Мужчина в ролике говорит, что не имеет при себе документов и отказывается проследовать в отдел полиции для установления личности и выяснения обстоятельств произошедшего.

Известно, что на территории охотхозяйства был обнаружен тепловизор. Также была найдена убитая косуля — предположительная добыча браконьеров, рядом с мертвым животным лежал нож.

Существует ли связь между убитым животным и действиями задержанных, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что постпреда Свердловской области подозревают в браконьерстве.