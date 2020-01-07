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«Сногсшибательная даже вниз головой»: Ходченкова показала элемент стрип-дэнс

, 20:18 | Валентин Черников Фото 506

Актриса продемонстрировала на шесте идеальную форму после новогодних праздников.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @svetlana_khodchenkova

Кадр с повисшей на шесте актрисой Светланой Ходченковой покорил ее подписчиков в Instagram. Звезда экрана сразу после новогодних праздников выложила соблазнительное фото, на котором демонстрирует идеальное тело и отличную пластику. Снимок элемента стрип-дэнс она подкрепила «смайлами» и тегом «продолжаем отмечать».

Instagram @svetlana_khodchenkova

Об увлечении Ходченковой стрип-пластикой известно не менее десяти лет. Артистка считает этот вид танца отличным способом сбросить вес и отрицательную энергию. Кроме того, навыки стриптиза пригождаются для общения с любимым мужчиной. Светлана занимается с персональным тренером. И хотя выполнение элементов вроде того, что на фото, требует немалых сил, актриса считает такие занятия отдыхом.

Подписчики оценили физическую форму и смелость Ходченковой и выразили ей восхищения в комментариях под постом.

«Офигеть! Невероятная!»

«Какая вы смелая!»

«Восхищаюсь»;

«Сногсшибательная даже вниз головой», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ходченкова впервые высказалась о «романе» со Слепаковым.

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