«Сногсшибательная даже вниз головой»: Ходченкова показала элемент стрип-дэнс

Кадр с повисшей на шесте актрисой Светланой Ходченковой покорил ее подписчиков в Instagram. Звезда экрана сразу после новогодних праздников выложила соблазнительное фото, на котором демонстрирует идеальное тело и отличную пластику. Снимок элемента стрип-дэнс она подкрепила «смайлами» и тегом «продолжаем отмечать».

Instagram @svetlana_khodchenkova

Об увлечении Ходченковой стрип-пластикой известно не менее десяти лет. Артистка считает этот вид танца отличным способом сбросить вес и отрицательную энергию. Кроме того, навыки стриптиза пригождаются для общения с любимым мужчиной. Светлана занимается с персональным тренером. И хотя выполнение элементов вроде того, что на фото, требует немалых сил, актриса считает такие занятия отдыхом.

Подписчики оценили физическую форму и смелость Ходченковой и выразили ей восхищения в комментариях под постом.

«Офигеть! Невероятная!»

«Какая вы смелая!»

«Восхищаюсь»;

«Сногсшибательная даже вниз головой», — ответили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ходченкова впервые высказалась о «романе» со Слепаковым.