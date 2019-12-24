«Сама себе не верю»: Ходченкова впервые высказалась о «романе» со Слепаковым

Актриса Светлана Ходченкова впервые прокомментировала слухи о своем романе с юмористом Семеном Слепаковым. О характере отношений с ним знаменитость рассказала в интервью журналу OK!

«Серьезно, что мне на это (слухи о романе — Прим. ред) ответить? Каждый раз, когда встречают публичных людей, замечают, что они сидят рядом где-то на мероприятии или что-то ведут вместе, — все, у них уже роман», — сказала Ходченкова.

Она считает, что причиной подозрений о романе стало всего одно мероприятие. Актриса и юморист были на нем ведущими, поэтому в прессе появилось множество их совместных фотографий.

«Боже мой, я комментирую что-то, сама себе не верю…» — удивилась Ходченкова в середине разговора.

Она отметила, что воспринимает слухи о романе с юмором. Однажды даже посмеялась над ними вместе со Слепаковым.

«Юмор — наше все, только он спасает нас в таких ситуациях. Если верить слухам, я перманентно беременна, уже как слон! Ну, сколько можно!» — подытожила Ходченкова.

В октябре 5-tv.ru сообщал, что о романе между Ходченковой и Слепаковым рассказали представители стличного бомонда. В сентябре они активно фотографировались вместе на премии GQ.