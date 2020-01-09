  1. Пятый канал
  4. Решение принца Гарри и Маркл сложить полномочия в Букингемском дворце назвали проблемным

Решение принца Гарри и Маркл сложить полномочия в Букингемском дворце назвали проблемным

, 2:46 | Нюра Незванова Видео 55

Ранее внук Елизавета II и герцогиня Сассекская объявили, что хотят зарабатывать самостоятельно и жить на две страны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @sussexroyal

Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи прокомментировали в Букингемском дворце, пишет РИА Новости.

Там заявили, что прекрасно понимают желание супругов «выбрать иной подход», однако это может вызвать «сложные проблемы», для решения которых нужно время. Официальный представитель дворца также добавил, что сейчас идут переговоры с принцем Гарри и Меган.

Instagram @sussexroyal

О желании сложить с себя полномочия и начать зарабатывать самостоятельно пара объявила 8 января в публикации в Instagram. Супруги пояснили, что, по их мнению, это благотворно повлияет на воспитание сына Арчи. Также они выразили желание жить на две страны — Великобританию и Северную Америку.

Речь идет о том, что британская королевская семья финансируется из так называемого гранта суверена. Эти деньги выделяет правительство, высчитывая из прибыли владений короны, которые находятся в ведении властей. Эти деньги получают старшие члены королевской семьи — королева, ее дети, внуки от старшего сына и их жены, пишут «Известия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл решили сложить полномочия старших членов королевской семьи.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни

Последние новости

3:02
Гороскоп на 9 января: Луна в Близнецах сулит перемены в жизни
2:46
Решение принца Гарри и Маркл сложить полномочия в Букингемском дворце назвали проблемным
2:20
Глава Пентагона: армия США остается в боевой готовности после событий в Ираке
1:48
Голландская авиакомпания KLM заявила о приостановке полетов над Ираком и Ираном
1:17
Порядка тысячи машин повреждены в аэропорту Норвегии после пожара
0:49
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить полномочия старших членов королевской семьи

Сейчас читают

Святки и Степанов день. Как привлечь в дом деньги и чего нельзя делать 9 января
Новые подробности из «нехорошей» квартиры в Петербурге со скелетом и опарышами
ТОП-5 пар по знаку зодиака, чьи отношения обречены

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]