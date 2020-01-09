Решение принца Гарри и Маркл сложить полномочия в Букингемском дворце назвали проблемным

Решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи прокомментировали в Букингемском дворце, пишет РИА Новости.

Там заявили, что прекрасно понимают желание супругов «выбрать иной подход», однако это может вызвать «сложные проблемы», для решения которых нужно время. Официальный представитель дворца также добавил, что сейчас идут переговоры с принцем Гарри и Меган.

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О желании сложить с себя полномочия и начать зарабатывать самостоятельно пара объявила 8 января в публикации в Instagram. Супруги пояснили, что, по их мнению, это благотворно повлияет на воспитание сына Арчи. Также они выразили желание жить на две страны — Великобританию и Северную Америку.

Речь идет о том, что британская королевская семья финансируется из так называемого гранта суверена. Эти деньги выделяет правительство, высчитывая из прибыли владений короны, которые находятся в ведении властей. Эти деньги получают старшие члены королевской семьи — королева, ее дети, внуки от старшего сына и их жены, пишут «Известия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Гарри и Меган Маркл решили сложить полномочия старших членов королевской семьи.