Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить полномочия старших членов королевской семьи

Герцог и герцогиня Сассекские заявили о решении сложить с себя полномочия старших членов королевской семьи. Такое решение принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли для того, чтобы добиться финансовой независимости. Об этом решении сообщается в официальном аккаунте пары в Instagram.

Instagram @sussexroyal

По их словам, они планируют играть «новую прогрессивную роль», однако при этом полностью поддержат королеву Елизавету II.

Меган и Гарри рассказали, что намерены сами зарабатывать себе на хлеб, и хотят жить как в Великобритании, так и в Северной Америке.

Они намерены воспитывать сына с благодарностью за королевскую традицию, а также планируют сосредоточиться на благотворительности.

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