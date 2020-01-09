Певица Нюша похвасталась поклонникам, как поет ее годовалая дочка. Видео, которое звезда выложила на своей странице в Instagram, снято на Бали, где артистка проводит новогодние каникулы с семьей. Малышка Симба загорает, сидя в детском креслице и нежно напевает песенку на «ля-ля-ля».

«Угадайте, до обеда или после мы поем?», — подписала ролик Нюша.

Instagram @nyusha_nyusha

Поклонники артистки с первого взгляда разглядели в девочке будущую звезду. Пользователи выдвинули свои аргументы в пользу версий до или после еды она поет, но многие предположили, что делает это маленькая певица и до обеда, и после него, и даже вместо.

«Симба вся в маму!»

«Ой, Нюша номер два!»

«Надеюсь, в скором времени они будут вместе выступать на сцене».

«Какая милаха!»

«Ну все, еще одна красивая певица в будущем у нас есть».

«Когда первый сольный концерт?» — пишут комментаторы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, только через год после рождения дочери Нюша решила раскрыть секрет, как зовут девочку. Оказалось, вместе с мужем, бизнесменом Игорем Сивовым они выбрали ребенку необычное имя Симба — как у львенка из мультфильма «Король Лев», объяснив это тем, что сильной личности нужно сильное имя.