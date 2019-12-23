«Сильной личности нужно сильное имя»: Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой

Певица Нюша спустя год после рождения дочери решила рассекретить, как назвала дочь, и показала ребенка публике. Артистке и ее мужу — бизнесмену Игорю Сивову — понравилось необычное имя Симба, рассказала изданию Hello! исполнительница.
Оказывается, изначально малышка должна была быть Мирославой. Но родители решили остановиться на том варианте, который нравился обоим. По словам певицы, такого сочетания нет ни у кого из ее знакомых, кроме того, пояснила Нюша, ей нравится, как оно звучит — Симба Игоревна Сивова.
«Дочь Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя» — объяснила певица.
Нюша пояснила, что им с мужем нравится анимационный фильм «Король Лев». По словам артистки, будет здорово, если имя девочки будет ассоциироваться у людей с этим мультиком.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша рассказала о приставаниях продюсера-педофила.