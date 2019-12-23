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«Сильной личности нужно сильное имя»: Нюша объяснила, почему назвала дочь Симбой

, 13:07 | Мия Субботина Фото 481

Певица рассказала, что им с мужем понравилось это оригинальное имя, которое у большинства ассоциируется с известным мультфильмом.

Фото: Instagram @nyusha_nyusha, hello__ru

Певица Нюша спустя год после рождения дочери решила рассекретить, как назвала дочь, и показала ребенка публике. Артистке и ее мужу — бизнесмену Игорю Сивову — понравилось необычное имя Симба, рассказала изданию Hello! исполнительница.

Instagram @hello__ru

Оказывается, изначально малышка должна была быть Мирославой. Но родители решили остановиться на том варианте, который нравился обоим. По словам певицы, такого сочетания нет ни у кого из ее знакомых, кроме того, пояснила Нюша, ей нравится, как оно звучит — Симба Игоревна Сивова.

«Дочь Скорпион, это непростой знак. Сильной личности нужно сильное имя» — объяснила певица.

Нюша пояснила, что им с мужем нравится анимационный фильм «Король Лев». По словам артистки, будет здорово, если имя девочки будет ассоциироваться у людей с этим мультиком.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша рассказала о приставаниях продюсера-педофила.

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