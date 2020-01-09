Знаменитый онколог Андрей Павленко, скончавшийся от рака, до последнего спасал людей

В Санкт-Петербургском государственном университете учредили стипендию имени Андрея Павленко. Выдающийся хирург, который спасал людей от онкологии, сам долгое время боролся с тяжелейшим заболеванием.

Врача, который вдохновлял людей, не стало 5 января. И даже перед смертью он призывал не опускать руки — шанс есть всегда.

За годы работы Андрей Павленко спас не одну жизнь. Будучи сам тяжелобольным продолжал лечить своих пациентов. В ноябре прошлого года он провел последнюю операцию в своей клинике.

Алексей Полторанин встретился с теми, кому хирург помог победить рак.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо.