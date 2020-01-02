«Просто не повезло»: больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известный хирург-онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, борющийся с раком желудка, написал прощальное письмо. Он опубликовал его на своей странице в Facebook.

«Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов!» — начал пост медик.

Павленко призвал всех, кто страдает от рака, не опускать руки и продолжать бороться за жизнь. Он отметил, что ему просто не хватило везения.

«Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал онколог.

Он также попросил финансово помочь его семье. Павленко выразил уверенность в том, что друзья поддержат его супругу и детей, однако помощь лишней не будет.

«Спасибо вам за то, что были со мной! Всем удачи!!!» — подытожил медик.

Как отмечает ФАН, Андрей Павленко работал заместителем директора по медицинской части клиники имени Н. И. Пирогова. Когда у него диагностировали рак, он завел блог, где откровенно рассказывал о болезни.

Также врач организовал благотворительный проект CancerFund по улучшению качества помощи людям с онкологическими заболеваниями. Пациентов он принимал до последнего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые установили прямую связь между группой крови и вероятностью возникновения рака.