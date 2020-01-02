  1. Пятый канал
  4. «Просто не повезло»: больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

«Просто не повезло»: больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо

, 19:49 | Игорь Рязов Видео 185

Известный врач из Санкт-Петербурга призвал не опускать руки в борьбе с болезнью и верить в излечение.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Facebook / Андрей Павленко

Известный хирург-онколог из Санкт-Петербурга Андрей Павленко, борющийся с раком желудка, написал прощальное письмо. Он опубликовал его на своей странице в Facebook.

«Друзья! Мой жизненный путь завершается! К сожалению, моя болезнь оказалась коварнее, и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов!» — начал пост медик.

Павленко призвал всех, кто страдает от рака, не опускать руки и продолжать бороться за жизнь. Он отметил, что ему просто не хватило везения.

«Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — написал онколог.

Он также попросил финансово помочь его семье. Павленко выразил уверенность в том, что друзья поддержат его супругу и детей, однако помощь лишней не будет.

«Спасибо вам за то, что были со мной! Всем удачи!!!» — подытожил медик.

Как отмечает ФАН, Андрей Павленко работал заместителем директора по медицинской части клиники имени Н. И. Пирогова. Когда у него диагностировали рак, он завел блог, где откровенно рассказывал о болезни.

Также врач организовал благотворительный проект CancerFund по улучшению качества помощи людям с онкологическими заболеваниями. Пациентов он принимал до последнего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ученые установили прямую связь между группой крови и вероятностью возникновения рака.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.91
-0.12 69.38
0.04
Гороскоп на 2 января: Растущая Луна в Овне предостерегает от импульсивных поступков

Последние новости

20:20
Как правильно организовать детский отдых в новогодние каникулы
20:04
«Достойные оценят»: Волочкова полностью обнажилась и дала отпор хейтерам
19:49
«Просто не повезло»: больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
19:35
Высоцкая о браке с Кончаловским: «Стали в чем-то похожи друг на друга»
19:21
Иран обвинил США в попытках сорвать военные учения с Россией и Китаем
19:05
Муж Бородиной умилил пользователей комплиментом супруге в купальнике

Сейчас читают

Момент крушения рейса Bek Air в Казахстане попал на видео
30 лет назад вышел «Один дома»: что стало с актерами фильма?
Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]